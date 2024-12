Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 18. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na dolenjski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče za predorom Debeli hrib proti Obrežju. Še vedno je daljši zastoj do Kozarij na ljubljanski južni obvoznici ter vzhodni obvoznici od Golovca. Iz smeri Primorske proti Štajerski priporočajo zahodno in severno obvoznico.