V ZDA potrdili prvi resnejši primer ptičje gripe pri človeku

Washington, 18. decembra - Ameriški center za nalezljive bolezni (CDC) je danes potrdil prvi resnejši primer obolenja za ptičjo gripo pri človeku potem, ko so v Louisiani sprejeli v bolnišnico moškega, ki se je najverjetneje okužil preko mrtvih ptic in piščancev na dvorišču. To je 61. potrjen primer okužbe pri človeku v ZDA letos, poroča francoska tiskovna agencija AFP.