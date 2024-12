Vlada sprejela posodobljen NEPN

Brdo pri Kranju, 18. decembra - Vlada je sprejela posodobljeni nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). V njem je določila cilje do 2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, večjo energetsko neodvisnost ter prehod na čiste vire energije. Načrt vključuje ukrepe za zagotovitev trajnostne prihodnost in energetske varnosti.