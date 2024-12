Vlada potrdila oceno škode po neurjih konec julija

Brdo pri Kranju, 18. decembra - Vlada je danes potrdila končno oceno škode po neurjih, ki so 19. in 20. julija prizadela nekatere občine gorenjske, koroške, ljubljanske, podravske, vzhodnoštajerske in zahodnoštajerske regije. Neposredne škode je za 25,19 milijona evrov, največ na vodotokih in gradbeno-inženirskih objektih.