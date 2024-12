Soproga španskega premierja v preiskavi zanikala obtožbe

Madrid, 18. decembra - Soproga španskega premierja Begona Gomez je danes prvič podala izjavo v okviru predhodne preiskavo proti njej zaradi domnevne korupcije in trgovanja z vplivom. Potem ko je julija to zavrnila, je danes zanikala kakršne koli kršitve in vztrajala, da nima česa skrivati.