Te dni Slovenijo obiskala delegacija Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

Ljubljana, 18. decembra - V teh dneh je v Sloveniji na tridnevnem nadzornem obisku delegacija Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Delegacijo je danes sprejel minister za javno upravo Franc Props, ki jim je predstavil vlogo ministrstva na področju razvoja lokalne samouprave, v torek pa so se srečali s predstavniki DZ in DS.