Pravljična dežela Celje praznuje 25-letnico

Celje, 20. decembra - Pravljična dežela Celje, ki ta mesec praznuje 25-letnico, danes znova odpira svoja vrata v knežjem mestu. V dopoldanskem in popoldanskem programu bodo pravljični junaki snovali nepozabna otroška in družinska doživetja. Letošnji program bodo zaključili 31. decembra z opoldanskim otroškim silvestrovanjem, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.