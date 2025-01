Beatli se po 60 letih vračajo v Obertauern

Salzburg, 5. januarja - Avstrijsko smučarsko središče Obertauern, ki leži 90 kilometrov južno od Salzburga v središču Visokih Tur in je priljubljeno tudi med slovenskimi smučarji, bo spomladi v znamenju Beatlov. Takrat bo minilo natanko 60 let, odkar so člani te legendarne britanske glasbene skupine tam snemali prizore za svoj drugi film Help.