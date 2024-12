Ljubljanska borza: Indeks pridobil 0,40 odstotka

Ljubljana, 18. decembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,40 odstotka na 1670,72 točke. Med blue chipi so se kot edine pocenile delnice Save Re. Borzni posredniki so ustvarili za 1,68 milijona evrov, največ zanimanja pa je bilo za delnice Krke, NLB in Zavarovalnice Triglav.