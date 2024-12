V Škofji Loki simpozij in razstava o 19. stoletju na Loškem

Škofja Loka, 18. decembra - Loški muzej Škofja Loka danes ob 18. uri na škofjeloškem gradu odpira razstavo Umetnosti 19. stoletja na Loškem. Razstavo spremlja strokovni simpozij o dogajanju in zgodovinskih prelomnicah, ki so se zgodile v Loškem, slovenskem in evropskem prostoru v 19. stoletju.