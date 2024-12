Naomi Beckwith iz newyorškega muzeja kuratorka documente 16

Kassel, 18. decembra - Naomi Beckwith bo leta 2027 kurirala documento 16, so danes sporočili v nemškem Kasslu, kjer vsakih pet let pripravijo eno najpomembnejših razstav sodobne umetnosti na svetu. Beckwith je trenutno namestnica direktorja in glavna kustosinja Guggenheimovega muzeja v New Yorku. Documenta 16 bo potekala od 12. junija do 19. septembra 2027.