V požaru v poljskem inštitutu za jedrske raziskave dva poškodovana

Varšava, 18. decembra - V poljskem Nacionalnem centru za jedrske raziskave (NCBJ) v mestu Otwock blizu Varšave sta bili danes v požaru poškodovani dve osebi. Požar so že pogasili, z inštituta pa so sporočili, da nevarnosti radioaktivnega sevanja ni bilo. Pojasnili so tudi, da je gorelo v upravni stavbi, ki je daleč stran od jedrskega reaktorja raziskovalnega inštituta.