V požaru pod Svetim Joštom nad Kranjem pogorela stanovanjska hiša

Kranj, 18. decembra - V vasi Javornik pod Svetim Joštom nad Kranjem je danes zjutraj okoli 8.30 zagorelo v stanovanjski hiši. V gašenju požara je sodelovalo 92 poklicnih in prostovoljnih gasilcev. V požaru je nastala velika materialna škoda, saj je hiša v celoti uničena, so pa uspeli krajani in gasilci s skupnimi močmi obvarovati sosednje hiše.