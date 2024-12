V EU lani večina ljudi živela v članici, katere državljani so

Luxembourg, 18. decembra - V EU je lani 91 odstotkov ljudi živelo v državi, katere državljani so, trije odstotki so bili državljani EU v drugi članici unije, šest odstotkov pa državljani tretjih držav, je razvidno iz interaktivne publikacije Migracije in azil 2024, ki jo je ob današnjem mednarodnem dnevu migrantov objavil Eurostat. Podobni so tudi podatki za Slovenijo.