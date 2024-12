Vajda ni priznal krivde za preprodajo droge, dva sta jo v ponedeljek

Maribor, 18. decembra - Na mariborskem sodišču nadaljujejo serijo predobravnavnih narokov zoper obtožene v kriminalni združbi, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Danes so iz pripora pripeljali domnevnega organizatorja 18-članske združbe Bojana Vajdo, ki očitkov ni priznal. Sta pa to v ponedeljek storila še dva soobtožena Ante Orlić in Marko Hojnik.