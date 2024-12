Študentje prava na dobrodelni dražbi zbrali dobrih 16.000 evrov za pediatrično kliniko

Ljubljana, 18. decembra - Študentsko društvo Pravna Panda je prejšnji torek organiziralo dobrodelno dražbo, kjer so s prodajo podpisanih majic najboljših slovenskih nogometašev zbrali 16.245 evrov. Zbrana sredstva so namenili kliničnemu oddelku za neonatologijo pediatrične klinike UKCL za nakup infuzijskih črpalk. Donacijo so danes predali vodstvu pediatrične klinike.