Prešernova nagrajenka, kiparka Dragica Čadež za STA: Govorim lahko edino skozi svoja dela

pogovarjala se je Tatjana Zemljič

Ljubljana, 10. januarja - Dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo, akademska kiparka Dragica Čadež, je ena prvih vidnejših in vplivnejših umetnic v povojnem času v slovenskem kulturnem prostoru. Na umetnostnem prizorišču je prisotna od začetka 60. let minulega stoletja. V pogovoru za STA je povedala, da se je navadila, da dela po svoje in se ne ozira na druge.