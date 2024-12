Ciklon Chido smrtne žrtve zahteval tudi v Mozambiku, na otočju Mayotte policijska ura

Maputo/Dzaoudzi, 18. decembra - Ciklon Chido je v Mozambiku zahteval najmanj 45 smrtnih žrtev, 503 ljudje so poškodovani, so v torek sporočile tamkajšnje oblasti. Na otočju Mayotte, kjer je ciklon konec tedna povzročil razdejanje in po zadnjih podatkih zahteval 22 življenj, pa so v torek razglasili nočno policijsko uro, da bi preprečili plenjenje, poročajo tuje tiskovne agencije.