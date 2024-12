Na ljubljanski univerzi zaživela enota za raziskovalno etiko in integriteto

Ljubljana, 18. decembra - Na Univerzi v Ljubljani je zaživela nova organizacijska enota za raziskovalno etiko in integriteto. Med razlogi za okrepitev tega področja je zaveza iz strategije razvoja univerze 2022-2027 k oblikovanju univerzitetnega prostora, ki bo krepil, spodbujal in podpiral etično in integritetno ravnanje ter razvijal kulturo etike in integritete.