V Sloveniji januarja manj kot milijon aktivnih prebivalcev

Ljubljana, 18. decembra - Število aktivnih prebivalcev, med katere sodijo zaposleni in brezposelni, se je v enem letu zmanjšalo za 1500, na 998.400. Zaposleni so tako 1. januarja letos predstavljali 95 odstotkov vseh aktivnih prebivalcev, kar je bilo za pol odstotne točke več kot leta 2023, so danes sporočili s Statističnega urada RS (Surs).