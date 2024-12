V Rimu bodo uprizarjali muzikal o Bernardki Lurški

Rim, 20. decembra - V Rimu bodo od 16. januarja do 16. februarja prihodnje leto uprizarjali muzikal o Bernardki Lurški. Delo, ki s sodobnim in univerzalnim jezikom pripoveduje resnično zgodbo mlade Francozinje, bo v Italijo prišel po izjemnem uspehu v Franciji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Po Rimu ga bodo uprizorili še v Neaplju, Bariju in Torinu.