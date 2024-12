Poklicna gasilska enota Celje z gasilskim vozilom za prevoz kontejnerjev

Celje, 21. decembra - Poklicna gasilska enota Celje je ta mesec operativno prevzela novo gasilsko vozilo za prevoz kontejnerjev, ki bo močno izboljšalo njene logistične in operativne zmogljivosti. Vrednost vozila znaša 273.000 evrov, sredstva pa sta zagotovili celjska občina v višini 83.000 evrov in Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je prispevala 190.000 evrov.