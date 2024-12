Sodniško pripravništvo v letih 2020-2022 po oceni računskega sodišča delno učinkovito

Ljubljana, 18. decembra - Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti ureditve sistema sodniškega pripravništva v Sloveniji med letoma 2020 in 2022 ocenilo, da je bil sistem urejen delno učinkovito. Ministrstvu za pravosodje so med drugim očitali, da po letu 2020 ni pripravilo strateškega dokumenta in da ni spremljalo realnih potreb po sodniških pripravnikih.