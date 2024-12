Pahor za Radio Slovenija posvaril pred institucionalnim deficitom

Ljubljana, 18. decembra - Ponedeljkov nagovor predsednice republike Nataše Pirc Musar v DZ je minil brez prisotnosti vlade in SDS, kar je "najslabše, kar se ji lahko zgodi", ocenjuje njen predhodnik Borut Pahor. Če ne bo presegla nezaupanja s premierjem in vodji poslanskih skupin, bo to težava zlasti pri imenovanjih, kjer lahko pride do institucionalnega deficita, meni.