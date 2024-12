Vreme: Na Primorskem oblačno, drugod dokaj jasno

Ljubljana, 18. decembra - Danes bo na Primorskem oblačno, drugod bo dokaj jasno in po nižinah sprva megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek se bo postopno pooblačilo tudi v osrednji in južni Sloveniji, na severu in na vzhodu pa bo še delno jasno. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem od 2 do 6, najvišje dnevne od 5 do 11 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek popoldne bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra na Štajerskem in v Prekmurju lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro.

Obeti: V noči na petek bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1500 metrov, v drugem delu noči pa se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek čez dan bodo padavine slabele in od severa postopno ponehale. Meja sneženja se bo v južnih krajih spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela. V soboto bo pretežno jasno z nekaj megle po nižinah.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo počasi slabi. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam še doteka razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nižinah bo marsikje megleno, ob severnem Jadranu pa oblačno. V četrtek se bo oblačnost širila proti vzhodu, krepil se bo jugozahodni veter. Popoldne ali zvečer bo v krajih zahodno in južno od nas začelo rahlo deževati.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno naraščala. V četrtek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen.