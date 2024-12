Med prazniki organiziran avtobusni prevoz iz Slovenj Gradca na Kope

Slovenj Gradec, 21. decembra - Regionalna razvojna agencija za Koroško (RRA Koroška), ki z različnimi projekti spodbuja trajnostno mobilnost in hkrati turistični obisk Koroške, med prihajajočimi prazniki v okviru Partnerstva za Pohorje omogoča brezplačne avtobusne prevoze iz Slovenj Gradca na smučišče Kope in nazaj. Tovrstni prevozi bodo na voljo od 22. do 31. decembra letos.