Koalicija stopila v bran ministru Boštjančiču

Ljubljana, 18. decembra - Podporo interpelaciji ministra za finance Klemna Boštjančiča so v predstavitvi stališč poslanskih skupin poleg SDS napovedali tudi v NSi. V koalicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica so medtem poudarili, da so očitki neutemeljeni in napovedali podporo ministru. SDS ob tem očitajo, da interpelacijo zlorablja v politične namene.