Povzročitelj nesreče z 2,9 promila alkohola, dva poškodovana

Trebnje, 18. decembra - V kraju Bič se je v torek nekaj po 15. uri zgodila prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 33-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v drugo vozilo. Poškodovana sta bila voznik in sopotnica. Povzročitelju so izmerili 2,9 promila alkohola, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.