Šport v letu 2025

pripravilo športno uredništvo

Ljubljana, 20. decembra - Čeprav brez olimpijskih iger in nogometnega svetovnega ali celinskega prvenstva, bo tudi leto 2025 polno športnih vrhuncev. Ob nogometaših, rokometaših, odbojkarjih in hokejistih bodo slovenski športni navdušenci spet podrobno spremljali zimo, kolesarje, judoiste in vse tiste, ki so navduševali pretekla leta.