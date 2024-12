Potres na Vanuatuju zahteval več kot deset življenj

Port Vila, 18. decembra - V potresu z magnitudo 7,3, ki je v torek prizadel Vanuatu in povzročil ogromno gmotno škodo, je življenje izgubilo najmanj 14 ljudi, so danes sporočile oblasti tihomorske otoške države. Iskanje preživelih se medtem nadaljuje. Danes naj bi na arhipelag prispele tudi reševalne ekipe iz Avstralije in Nove Zelandije.