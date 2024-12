Pravnomočna sodba za obtožene trgovine z drogo

Ljubljana, 18. decembra - Višje sodišče je odločilo o pritožbah zoper prvostopenjsko sodbo za hudodelsko združbo, obtoženo trgovine z drogo. Vodja združbe Aleš Zupančič je zdaj pravnomočno obsojen na enotno kazen 13 let in pol zapora. Anisa Ličino in Jureta Močnika pa so višji sodniki oprostili, danes poročata časnika Večer in Slovenske novice.