Druga premiera filma Babica gre na jug kot slavje in ne komemoracija

Ljubljana, 18. decembra - Babica gre na jug, kultni film nedavno preminulega režiserja in scenarista Vincija Voguea Anžlovarja, je v torek zvečer po točno 33 letih in enem dnevu doživel reprizo svoje premiere v Cankarjevem domu. Po projekciji digitalizirane različice je igralec Bojan Emeršič povedal, da je bilo to najlepše snemanje v njegovem življenju.