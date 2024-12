* Izidi: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 6:1 Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 5:3 Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings 3:2 (podaljšek) (Anže Kopitar je dosegel podajo za Los Angeles) Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:0 St. Louis Blues - New Jersey Devils 1:4 Nashville Predators - New York Rangers 2:0 Chicago Blackhawks - Washington Capitals 3:2 Calgary Flames - Boston Bruins 3:4 (podaljšek) Seattle Kraken - Ottawa Senators 0:3 San Jose Sharks - Winnipeg Jets 3:4 * Lestvice - vzhodna konferenca: - atlantska skupina: 1. Toronto 19 10 2 92:81 40 2. Florida 19 11 2 114:104 40 3. Boston 17 13 3 86:104 37 4. Tampa Bay 17 10 2 117:85 36 5. Ottawa 16 13 2 96:89 34 6. Detroit 12 14 4 78:94 28 7. Montreal 12 16 3 88:114 27 8. Buffalo 11 17 4 93:110 26 - metropolitanska skupina 1. New Jersey 21 10 3 114:87 45 2. Washington 21 8 2 118:83 44 3. Carolina 20 10 1 112:87 41 4. Pittsburgh 14 14 5 100:123 33 5. Philadelphia 14 13 4 93:106 32 6. NY Rangers 15 15 1 92:93 31 7. NY Islanders 12 14 7 86:103 31 8. Columbus 12 15 5 104:116 29 - zahodna konferenca: - centralna skupina 1. Winnipeg 23 9 1 121:84 47 2. Minnesota 20 7 4 98:80 44 3. Dallas 19 11 0 98:75 38 4. Colorado 18 15 0 108:114 36 5. Utah 14 11 5 91:88 33 6. St. Louis 15 15 3 85:102 33 7. Chicago 11 19 2 81:101 24 8. Nashville 9 17 6 72:98 24 - pacifiška skupina 1. Vegas 20 8 3 108:92 43 2. Los Angeles 18 9 4 94:79 40 3. Edmonton 18 11 2 102:90 38 4. Vancouver 16 9 5 96:93 37 5. Calgary 15 11 6 87:99 36 6. Seattle 15 16 2 96:99 32 7. San Jose 11 18 5 94:122 27 8. Anaheim 11 14 4 71:90 26