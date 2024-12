VS ZN zaskrbljen zaradi iranskega jedrskega programa

New York, 18. decembra - Predstavniki ZN in držav članic Varnostnega sveta ZN so v torek izražali zaskrbljenost zaradi nadaljevanja iranskega jedrskega programa in naraščanja zalog oplemenitenega urana. Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je pozvala k nujni obnovitvi pogajanj, podoben poziv je dala tudi Slovenija.