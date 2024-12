Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Glavni delniški trgi so večinoma padli, ko se je pozornost usmerila na prihajajočo politično odločitev Federal Reserve, pri čemer trgovci upajo na smernice glede njenih načrtov za obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.