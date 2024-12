Sirska skupina HTS pripravljena razpustiti oboroženo krilo in se vključiti v vojsko

Damask, 17. decembra - Islamistična skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) je pripravljena razpustiti svoje oboroženo krilo in se vključiti v sirsko vojsko, je danes izjavil poveljnik oboroženega krila HTS Muraf Abu Kasra. Kritičen je bil do izraelskih napadov na Sirijo in mednarodno skupnost pozval k ukrepanju. Prav tako je Zahod pozval, naj umakne teroristično oznako HTS.