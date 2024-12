Industrijska proizvodnja v ZDA novembra nazadovala tretji mesec zapored

Washington, 17. decembra - Ameriška industrijska proizvodnja je bila novembra za 0,1 odstotka nižja kot oktobra, čeprav ni bilo več stavke delavcev pri proizvajalcu letal Boeing, posledice orkanov Helene in Milton pa so se večinoma odpravile, so danes sporočili iz ameriške centralne banke. To je tretji padec proizvodnje zapored, oktobra je bil 0,4-odstoten.