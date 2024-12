V Računalniškem muzeju v Ljubljani na ogled računalnik alpinista Tomaža Humarja

Ljubljana, 17. decembra - V Računalniškem muzeju v Ljubljani so danes predstavili in v zbirko uradno vključili prenosni računalnik, ki ga je uporabljala odprava slovenskega alpinista Tomaža Humarja na svoji znameniti odpravi na Dhaulagiri leta 1999. Računalnik je bil med odpravo ključnega pomena za komunikacijo in dokumentiranje vzpona, so sporočili z muzeja.