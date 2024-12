Matic Lavrenčič mladinski svetovni prvak, Vesna Mihelič bronasta

Čatež ob Savi, 17. decembra - Slovenski šahist Matic Lavrenčič je v Čateških toplicah postal mladinski svetovni prvak v pospešenem tempu v kategoriji do 16 let, na prvenstvu so odigrali 11 krogov. Nato je po 22 krogih v hitropoteznem šahu Vesna Mihelič osvojila bronasto medaljo do 18 let.