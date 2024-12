Muzej Wernerja Berga prihodnje leto v znamenju Pasolinija in Hrdlicke

Pliberk, 22. decembra - Muzej Wernerja Berga v Pliberku na avstrijskem Koroškem, ki predstavlja delo avstrijskega slikarja Berga, bo prihodnje leto tudi v znamenju italijanskega režiserja in literata Piera Paola Pasolinija ter avstrijskega slikarja in kiparja Alfreda Hrdlicke. Razstavo z naslovom Proti toku bodo odprli 30. aprila 2025 in bo na ogled do 9. novembra.