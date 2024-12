Erdogan: Turčija in EU se strinjata o pomenu ohranjanja suverenosti Sirije

Ankara, 17. decembra - Turčija in EU se strinjata, da je treba po padcu režima Bašarja al Asada ohraniti suverenost in ozemeljsko celovitost Sirije, je danes izjavil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. EU, mednarodne organizacije in države v regiji je pozval k sodelovanju pri obnovi Sirije. Ponovil je tudi, da članstvo v EU ostaja strateški cilj Turčije.