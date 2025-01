Ekipno EP v atletiki bo letos poleti v Mariboru

peripravil Jože Zidar

Ljubljana, 4. januarja - Ekipno evropsko prvenstvo v atletiki druge in tretje divizije bo letos potekalo v Mariboru. Tekmovanje tretje divizije bo 24. in 25. junija, druge divizije, v kateri je tudi Slovenija, pa 28. in 29. junija. Prvo divizijo bo od 27. do 29. junija gostil Madrid, zmago pa bo branila Italija.