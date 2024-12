Nemški zgodovinar bo proučil vlogo dirigenta von Karajana v času nacizma

Salzburg, 19. decembra - Nacistična preteklost avstrijskega dirigenta Herberta von Karajana bo predmet znanstvene študije. Salzburški Eliette in Herbert von Karajan inštitut je to nalogo zaupal nemškemu zgodovinarju Michaelu Wolffsohnu. Rezultati študije, za katero nemški zgodovinar išče tudi nova pričevanja in dokumente, naj bi bili znani spomladi 2026.