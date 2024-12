Pristojni opozarjajo na visoka tveganja pri vlaganju v kriptosredstva

Ljubljana, 21. decembra - Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v času povečanega zanimanja za nekatere kriptovalute opozarja na tveganja, povezana z vlaganjem v kriptosredstva. Vlagatelji naj bodo previdni in pred sprejetjem kakršnekoli finančne odločitve upoštevajo svoje finančne potrebe in cilje, opozorilo povzema Agencija za trg vrednostnih papirjev.