Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 17. decembra - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ob morju bo nekaj nizke oblačnosti, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na Primorskem oblačno, drugod bo dokaj jasno in po nižinah sprva megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo postopno pooblačilo tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji, v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil. Zvečer bo ob morju zapihal jugo. Dež bo v noči na petek zajel vso Slovenijo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov.

V petek bo povečini oblačno. Padavine bodo čez dan slabele in popoldne od severa ponehale. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Alpami in večjim delom južne polovice Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah od severozahoda k nam doteka precej suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, le ob severnem Jadranu se bo zadrževala nizka oblačnost. V sredo bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nižinah bo marsikje megleno. Ob severnem Jadranu bo nizka oblačnost.