Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 17. decembra - Indeksi na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče. Vlagatelji so previdni pred sredino odločitvijo odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) glede nadaljnje denarne politike ZDA, medtem ko premlevajo današnjo objavo ministrstva za trgovino glede prodaje na drobno v ZDA.