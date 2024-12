Ob novomeškem olimpijskem centru bodo uredili nove namestitve

Novo mesto, 17. decembra - Na območju Olimpijskega centra Novo mesto bodo postavili nove turistične namestitve - kamp z mobilnimi hiškami in prostorom za avtodome ter lokal in recepcijo za goste. Občina želi s celovitim športno-rekreacijskim kompleksom gostujočim športnikom omogočiti neposreden dostop do olimpijskega centra brez logističnih ovir.