Maribor, 18. decembra - V Fotogaleriji Stolp danes odpirajo letno pregledno razstavo del članic in članov Fotokluba Maribor. Ti so tokrat ustvarjali na temo V njeni koži, s čimer so po besedah predsednika kluba Mihe Kacafure želeli spodbuditi globlje razmisleke.