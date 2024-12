Dijaki v Trstu protestirajo za večjo varnost šol

Trst, 17. decembra - V Trstu je dopoldne potekal protest dijakov, ki so zahtevali večjo varnost šolskih poslopij. Na ulice se je po poročanju Primorskega dnevnika danes podalo okoli 1200 dijakov, za protest pa so se odločili po incidentu na tržaškem liceju Petrarca, kjer je prejšnji teden na dijakinjo v učilnici padel kos ometa in jo lažje poškodoval.