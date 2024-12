Ministrstvo v regulacijo nudenja prostočasnih storitev

Ljubljana, 17. decembra - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v ponedeljek v enomesečno javno razpravo dalo osnutek zakona o varnosti prostočasnih storitev. Med drugim bi določil pogoje za izvajanje teh storitev, ki se ponujajo na trgu in glede katerih obstaja povečano tveganje za zdravje in varnost potrošnika.